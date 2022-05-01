Путин продолжает раздавать награды ликвидированным террористам – в этот раз орден выписали «мотороле»

Владимир путин подписал указ о награждении террориста арсена павлова известного под кличкой «моторола» орденом мужества посмертно.

Этот указ опубликован на российском ресурсе портале правовой информации.

Отметим, что путин не впервые официально раздает награды террористам «ЛДНР», в частности ранее путин наградил ликвидированного 5 марта главаря отряда боевиков «ДНР» «Спарта» аладимира жогу. Также после полномасштабного вторжения своими указами он раздал ряд наград российским военнослужащим за участие в оккупации.

Как известно, «моторолу» взорвали в лифте в Донецке в 2016 году.

«моторола» участвовал в неоднократных пытках украинских военных. Также сообщалось о том, что главарь боевиков «моторола» лично застрелил «киборга», взятого в плен в аэропорту Донецка. Еще он признался в убийстве 15 украинских пленных.

Напомним, как путин за геноцид в Мариуполе удостоил звания «героя россии» личного палача кадырова османа делимханова.

Также сообщалось, что руководство рф награждает оккупантов «медалями Жукова», которые предназначены для ветеранов Второй мировой войны.