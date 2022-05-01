Командиры оккупантов требуют от подчиненных доставлять им алкоголь и наркотики

Среди российских захватчиков в Украине полно наркоманов. Некоторые из них занимают руководящие должности и требуют от подчиненных получать для них наркотики.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, ссылаясь на перехват телефонного разговора оккупанта.

Как свидетельствует новый перехват СБУ, запрещенное вещество оккупантам завозят не скрываясь.

– Попроси у Гурдина, чтобы он забрал наркоту и свою тоже сюда привез! Наркоту, которую нам выдали. Чтобы он забрал и свою тоже привез, – говорит оккупант своей жене.

Он добавляет, что у них есть денежный «общак», из которого еще нужно взять средства на закупку коньяка.