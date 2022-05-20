Следствие установило очередного оккупанта и объявило ему подозрение за приказы расстреливать жителей Киевщины

Василий Литвиненко Следствие установило личность командира роты 64-йотдельной мотострелковой бригады рф, который приказывал убивать гражданских на Киевщине.

Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

«Это 30-летний старший лейтенант Василий Литвиненко - командир роты 64 отдельной мотострелковой бригады сухопутных войск с рф в составе 35 общевойсковой армии. Прокуроры Киево-Святошинской окружной прокуратуры Киевской области совместно с полицейскими разоблачили его в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с убийством. Он был старшим во время оккупации Липовки Бучанского района Киевской области. Без его разрешения жители села не могли выйти из дома за водой. Он распоряжался даже тем, можно ли людям оказывать медпомощь», - сообщила Генпрокурор.

Следствие установило, что во исполнение преступных приказов командира роты, подчиненные ему военнослужащие из автоматического огнестрельного оружия ранили безоружного гражданского пожилого мужчину прямо на его дворе.

А вскоре захватчики из танка расстреляли дом, где был ранен ими житель. Он сгорел вместе с родным домом.

«Сейчас мы устанавливаем других соучастников этих преступлений, а также причастность Литвиненко к ранению еще двух жителей Липовки и разрушению 18 жилых домов в селе. Если вы узнали этого военнослужащего рф и имеете информацию о других его преступных «подвигах» в Украине – сообщайте на наш единый доказательный хаб https://warcrimes.gov.ua/ или обращайтесь в Киевскую областную прокуратуру: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75», – подытожила Венедиктова.

Напомним, как журналисты идентифицировали жену российского оккупанта, которая «звезды вырезала бы» на спинах украинских детей.