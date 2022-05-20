Украине понадобится 5-7 лет, чтобы разминировать территории, - МВД

В Украине 300 тысяч кв. м территории нуждаются в разминировании, на очистку территории уйдет ориентировочно 5-7 лет.

Об этом заявила заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян на первом заседании созданного в Украине Международного координационного центра по вопросам гуманитарного разминирования, пишет «Интерфакс-Украина».

По словам Акопян, после одного дня ведения боевых действий требуется 30 дней на очистку территорий.

- Сегодня 86-й день... война еще длится и у нас 300 тысяч кв. м, которые нужно разминировать. Ориентировочно говорится, что нам нужно 5-7 лет для разминирования, - сказала она.

Акопян отметила, что Украина понимает все угрозы и вызовы и работает с международным сообществом и партнерами для того, чтобы улучшить процесс очистки территории Украины. По ее словам, переговоры продолжаются и в двусторонних, и в многосторонних форматах, необходимость развертывания в Украине противоминной миссии очевидна.

Задачами Международного координационного центра по гуманитарному разминированию будут координация и планирование всех мероприятий, контроль за состоянием загрязнения участков. В состав координационного центра входят представители всех департаментов МВД, а также международных организаций: Программы развития ООН, Международного комитета Красного Креста, координаторы проектов ОБСЕ. Логотипом координационного центра стал уже известный в Украине и за ее пределами символ разминирования, пес Патрон.

Ожидается, что Украине с разминированием помогут Франция, Канада, Финляндия, Швейцария, Швеция, Чехия и другие страны. Сейчас ежедневно подразделения ГСЧС обезвреживают около 5 тысяч взрывоопасных предметов.