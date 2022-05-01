В Николаеве суд отправил под стражу четырех предателей, собиравших информацию для оккупантов

В Николаеве 18-19 мая суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для четырех подозреваемых в государственной измене и незаконном сборе информации о ВСУ.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Ранее СБУ раскрыла агентурную сеть в Николаеве, которая собирала разведданные и занималась подготовкой скрытого проникновения вражеских ДРГ. Агентурная группа была сформирована резидентом под кураторством генерала российских оккупационных сил. В ее состав входило 5 человек из числа местных жителей. Среди них женщины - бывшие украинские военнослужащие.

В прокуратуре уточнили, что агентурную сеть создал житель Херсона, который завербовал четырех жителей Николаева. Одна из женщин собрала информацию о местах дислокации военнослужащих ВСУ, которую передала организатору, арендовала на собственное имя квартиру для диверсионно-разведывательной группы.

Другая подозреваемая с марта по май 2022 года систематически собирала и передавала информацию о местах дислокации, передвижения, личном составе и военной технике ВСУ, последствиях обстрелов оккупантами гражданских и военных объектов, а также другую информацию о военной обстановке в городе.

Еще одна подозреваемая, которая работала на Николаевской областной станции переливания крови, переслала на мобильный телефон организатора фото документа с указанием персональных данных 71 военнослужащего, а ее муж собирал информацию о расположении подразделений ВСУ и других воинских формирований с указанием координат.