Эвакуацию украинских воинов с «Азовстали» проводят с участием западных партнеров, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что операцию по безопасному выходу защитников Мариуполя проводят с участием западных партнеров, но пока детали не разглашаются.

Об этом сообщает «Украинская правда».

- На сегодняшний день вывезены все гражданские люди – те, которые были заблокированы на заводе «Азовсталь». Эвакуация всех других гражданских людей, которые были возле завода или в других частях Мариуполя – она начата давно уже. Гражданских – вывезли. Медиков – вывезли. Вывезены тяжелораненые, вывезены раненые… В ближайшее время, даже не на днях, завершится вывоз всех.

- Структура сложная. Договаривались о том, что разблокировкой будут заниматься посредники – западные партнеры. Я договаривался с Турцией, Швейцарией, Израилем, сначала Францией из-за отношений лидеров с российской федерацией. Когда мы видели, что военным путём разблокировать невозможно. Наши военные получили сигнал, что они имеют полное право выйти и сохранить свою жизнь, - сказал он.

Зеленский говорит, что он настойчиво просил в разговоре с каждым лидером стран-партнеров о предоставлении вооружения для разблокировки Мариуполя военным путем.

По словам Президента, часть военнослужащих ВСУ были готовы, в случае предоставления тяжелого вооружения от стран-партнеров, идти на военную деблокаду Мариуполя, несмотря на риски.