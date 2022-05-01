Украина потеряла многих летчиков, когда пыталась доставить снабжение на «Азовсталь», - Президент Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский впервые рассказал, как украинские летчики пытались долететь до Мариуполя и «Азовстали» для помощи военным.

Об этом он рассказал в интервью по случаю трехлетия инаугурации на посту Президента, пишет «УНИАН».

- Очень большое количество людей погибло – наших летчиков. К сожалению, погибли. Также абсолютно героические люди, которые знали, что сложно. Знали, что долететь почти невозможно. Долететь до «Азовстали» и привезти им лекарства, пищевые продукты, воду, забрать тела, раненых. Все это происходило. Много вещей происходило, которые никто официально не мог комментировать. Почему? Потому что воздушных коридоров к «Азовстали» не было из–за их мощной ПВО, - рассказал Президент.

Он подчеркнул, что Украина «не просто так» призвала мир помочь закрыть небо над своей территорией.