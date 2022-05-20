ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Уже более 14 тысяч украинских воинов отмечены государственными наградами

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 20 мая по этой ссылке.



В этой новости мы будем следить за событиями 21 мая.

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00:47 Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении 202 военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- В общей сложности за время полномасштабной войны уже более 14 тысяч наших защитников и защитниц были награждены за храбрость и эффективность в обороне страны и в помощи нашим людям, - отметил Зеленский.

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00:17 Святослав Вакарчук дал концерт для бойцов Нацгвардии, сообщили в МВД Украины. Несколько дней назад солист группы «Океан Эльзы» в рамках тура в поддержку военных дал мини-концерт.