«рф должна ощутить вес каждого снаряда»: Зеленский предложил направить российские активы на компенсации украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский предложил странам-партнерам арестовать международные активы рф и направить их на компенсацию украинцам, пострадавшим от войны.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Мы предлагаем государствам-партнерам подписать многосторонний договор и создать механизм, благодаря которому каждый пострадавший от действий российской армии сможет получить компенсацию своих потерь. На основе такого договора российские средства и имущество, находящиеся в юрисдикциях государств-партнеров, должны быть арестованы или заморожены, а затем конфискованы и направлены в специально созданный фонд, из которого все пострадавшие от российской агрессии смогут получить соответствующую компенсацию. Это будет точно справедливо. И россия ощутит настоящий вес каждой ракеты, каждой бомбы и каждого снаряда, которые она выпустила по Украине, - заявил Зеленский.