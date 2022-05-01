Война на Николаевщине: Отбой воздушной тревоги

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.
После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.
Хронология событий 20 мая доступна по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 21мая, происходящими на территории Николаевской области.
Информация постоянно обновляется:
07:39 На Криворожском и Николаевском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы подразделений наших войск. Отмечается дополнительное развертывание подразделений ствольной и реактивной артиллерии, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
07:26 Отбой воздушной тревоги.
06:59 В Николаевской области объявили воздушную тревогу.
06:54 На Николаевском и Херсонском направлении противник продолжает ведение боевых действий и инженерное обустройство своих позиций с подготовкой запасных отступных рубежей. Активных наступательных действий уже долгое время не ведет, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подбивая итоги суток 20 мая.
Позиции наших войск и населенные пункты с мирными жителями враг безжалостно покрывает артиллерийским и минометным огнем, совершая около 70 обстрелов в сутки. Такие действия используются и как элемент устрашения гражданских, и как попытки дискредитировать ВСУ.
Но в ответ на такие провокации жители оккупированных территорий доказывают, что они верят только в Украину. Так, над вокзалом оккупированного Херсона взвился сине-желтый флаг.
По пригороду Николаева с наступлением темноты снова ударили реактивные системы залпового огня. Поражен объект пригородной инфраструктуры. Пострадавших нет.
Нашими же подразделениями ракетно-артиллерийского вооружения и авиацией в сутки нанесены такие потери рашистам: 36 оккупантов, три танка Т-72, реактивная система залпового огня «Град» и автомобильная техника.
По Одесщине враг совершил две ракетные атаки с применением авиации. Воплощая один из знаковых месседжей своего бешеного диктатора, рашисты явно пытались «замочить в сортире» очаг нацизма и разрушили пляжный туалет. А чуть позже, пытаясь реанимировать свой боевой дух, ударили по промышленному предприятию с удобрениями. Произошел взрыв, возник пожар. Но подразделения ГСЧС ее быстро ликвидировали. Ни пострадавших, ни угрозы природной среде не обнаружено.
Корабельная группировка противника представлена семью большими десантными кораблями и обязательным присутствием хотя бы одного корабля – носителя крылатых ракет.
В приграничье с Приднестровьем ситуация стабильная и контролируемая. Продолжаются контрдиверсионные меры, обеспечена надежная охрана государственной границы, ситуация в непризнанной республике постоянно мониторится, силы обороны юга Украины готовы к выполнению задач по назначению.