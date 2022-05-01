Война на Николаевщине: Отбой воздушной тревоги

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 20 мая доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 21мая, происходящими на территории Николаевской области.

Информация постоянно обновляется:

07:39 На Криворожском и Николаевском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы подразделений наших войск. Отмечается дополнительное развертывание подразделений ствольной и реактивной артиллерии, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

07:26 Отбой воздушной тревоги.

06:59 В Николаевской области объявили воздушную тревогу.

06:54 На Николаевском и Херсонском направлении противник продолжает ведение боевых действий и инженерное обустройство своих позиций с подготовкой запасных отступных рубежей. Активных наступательных действий уже долгое время не ведет, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подбивая итоги суток 20 мая.

Позиции наших войск и населенные пункты с мирными жителями враг безжалостно покрывает артиллерийским и минометным огнем, совершая около 70 обстрелов в сутки. Такие действия используются и как элемент устрашения гражданских, и как попытки дискредитировать ВСУ.

Но в ответ на такие провокации жители оккупированных территорий доказывают, что они верят только в Украину. Так, над вокзалом оккупированного Херсона взвился сине-желтый флаг.

По пригороду Николаева с наступлением темноты снова ударили реактивные системы залпового огня. Поражен объект пригородной инфраструктуры. Пострадавших нет.

Нашими же подразделениями ракетно-артиллерийского вооружения и авиацией в сутки нанесены такие потери рашистам: 36 оккупантов, три танка Т-72, ​​реактивная система залпового огня «Град» и автомобильная техника.

По Одесщине враг совершил две ракетные атаки с применением авиации. Воплощая один из знаковых месседжей своего бешеного диктатора, рашисты явно пытались «замочить в сортире» очаг нацизма и разрушили пляжный туалет. А чуть позже, пытаясь реанимировать свой боевой дух, ударили по промышленному предприятию с удобрениями. Произошел взрыв, возник пожар. Но подразделения ГСЧС ее быстро ликвидировали. Ни пострадавших, ни угрозы природной среде не обнаружено.

Корабельная группировка противника представлена ​​семью большими десантными кораблями и обязательным присутствием хотя бы одного корабля – носителя крылатых ракет.

В приграничье с Приднестровьем ситуация стабильная и контролируемая. Продолжаются контрдиверсионные меры, обеспечена надежная охрана государственной границы, ситуация в непризнанной республике постоянно мониторится, силы обороны юга Украины готовы к выполнению задач по назначению.