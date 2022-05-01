Российские клерки присваивают зарплаты оккупантов

Кроме значительных военных потерь деморализация российских войск происходит и изнутри. В распоряжении СБУ много перехваченных телефонных разговоров, где оккупанты жалуются, что им не выплачивают обещанные деньги.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопаности Украины.

Как, к примеру, в одном из разговоров с женой захватчик говорит, что не верит в обещания командования рассчитаться с ними за два весенних месяца:

– Должно прийти сразу за март и к 20-му числу – за апрель. Но я в это не верю. Потому что уже прокуратура в бригаде у нас в Будёновске работает за эти деньги. Потому что реально не выплачивают людям.

Одна из причин такой экономии – желание российских военных клерков нажиться на невыплате зарплат. Ведь в случае смерти оккупантов, деньги можно будет оставить себе.

Поэтому у изголовья захватчиков все чаще возникают вопросы:

– А толку мы здесь? За кого мы боремся? Ни за кого вообще! Находимся хрен знает где.