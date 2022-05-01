Великобритания хочет перевооружить Молдову по стандартам НАТО

Министр иностранных дел Великобритания Лиз Трасс сообщила, что начала переговоры со своими международными союзниками об отправке современного оружия в Молдову для защиты от россии.

Об этом сообщает The Guardian.

Молдова в настоящее время не является членом НАТО, и есть опасения, что она может стать следующей после Украины мишенью для владимира путина.

– Я хотел бы, чтобы Молдова была оснащена по стандартам НАТО. Это обсуждение, которое мы ведем с нашими союзниками, – сказала Трасс в интервью Telegraph.

– путин абсолютно четко заявил о своих амбициях по созданию великой россии , и то, что его попытки захватить Киев не увенчались успехом, не означает, что он отказался от этих амбиций.

Великобритания, США, Франция и Германия провели переговоры о том, подписывать ли форму гарантии безопасности для Украины, чтобы она продолжала предоставлять вооружение и поддержку в долгосрочной перспективе.

– Сейчас мы работаем над созданием совместной комиссии с Украиной и Польшей по модернизации украинской обороны до стандартов НАТО. Так что будем разбираться, как это выглядит, что нужно украинцам, – сказала Трасс.

– И это также относится к другим уязвимым государствам, таким как Молдова. Поскольку, опять же, угроза со стороны россии шире, мы также должны убедиться, что они оснащены по стандартам НАТО, – добавила глава британского МИДа.

Как известно, после полномасштабного вторжения в Украину также начались провокации на территории непризнанной «Приднестровской Молдавской Республике», главари которой зависят от россии. Есть угроза, что в ПМР россия может открыть еще один фронт.