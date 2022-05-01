Россия прекратила подачу газа в Финляндию

Российский «Газпром» в субботу, 21 мая, остановил экспорт газа в Финляндию.

Об этом сообщил финский оператор газовой системы, передает Reuters.

«Импорт газа через пункт входа Иматра (точка входа российского газа в Финляндию, - ред.) прекращен», – говорится в сообщении Gasgrid Finland.

Финский государственный оптовый поставщик газа Gasum в пятницу заявил, что «Газпром» предупредил об остановке поставок в ночь на субботу. Gasum также подтвердил в субботу, что поставки прекратились.

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«Поставка природного газа в Финляндию по контракту на поставку Gasum прекращена», - говорится в сообщении.

Отныне в течение предстоящего летнего сезона Gasum будет поставлять своим клиентам природный газ из других источников по трубопроводу BalticConnector. BalticСonnector соединяет Финляндию с газовой сетью соседней Эстонии.

Большинство газа, используемого в Финляндии, поступает из России, но на газ приходится лишь около 5% годового потребления энергии.

«Газпром экспорт» ранее потребовал, чтобы европейские страны платили за поставки российского газа в рублях из-за санкций, введенных в связи с вторжением рф в Украину, но Финляндия отказалась это делать.

Большинство европейских контрактов на поставку заключено в евро или долларах, и россия уже отключила газ Болгарии и Польши в прошлом месяце после того, как они отказались соблюдать новые условия оплаты.

Ранее было прекращено электроснабжение из россии в Финляндию из-за «трудностей с оплатой».

Напомним, что Финская государственная энергетическая компания Gasum решила подать в суд на российскую компанию «Газпром Экспорт» из-за требования платить за газ в рублях.