На Запорожье оккупанты украли 300 тонн зерна

Россияне продолжают вывозить украденное у украинцев зерно. Так, в Запорожье оккупанты украли около 300 тонн урожая зерновых.

Об этом сообщили власти региона.

«Жители Каменки-Днепровской сообщают, что вчера россияне забрали с территории общины 10 машин по 30 тонн зерна. А, по информации жителей села Малая Белозерка, захватчики забрали из зернохранилищ зерно как фермеров, так и пайщиков», - говорится в сообщении.

В то же время, в селе Инженерное Пологовского района местные сообщают, что на территории общины находится очень много российских военных.

«Населённый пункт находится на грани гуманитарной катастрофы, там тоже отсутствуют лекарства. Большинство пенсионеров не имеют возможности получить пенсию», – уточнили в ОВА.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях может находиться около 1,5 миллионов тонн зерна общей стоимостью $450 миллионов.