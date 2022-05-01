Возвращение Херсона – это только вопрос времени: Украинские военные обустраивают свои позиции на границе с Николаевской областью

Украинские военные обустроили свои позиции между Николаевом и Херсоном – построили целый подземный городок с банями, столовыми и даже кафе.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

- Война в открытых степях – это война артиллерии. Враг стреляет во все живое и даже мертвое, обстреливает кладбища, видя украинские флаги над могилами. Щедрые южноукраинские поля перепаханы окопами. Здесь, на границе Николаевской области, враг удалось остановить. Судя по тому, как построена линия обороны, пройти дальше у агрессора нет шансов. Украинские позиции в нескольких километрах от Херсона убеждают своей добротностью. Ребята построили не просто укрепленный район, а целый подземный городок с банями, столовыми и даже кафе, - говорится в сюжете.

Здесь воюют с комфортом, относятся к войне как к тяжелой работе, после которой нужен отдых.

- Здесь у нас душевая кабинка, зеркало, вешалочки, здесь у нас парилочка. Ребята пробовали, думаем еще обложить камнем. Можно помыться, побриться, привести себя в порядок. Потому что, как ни есть, это все же цивилизация, - показывает позиции военнослужащий Петр.

Ближайшее к украинским позициям село является мишенью для российской артиллерии. Сегодня здесь погиб гражданский человек. Российские артиллеристы методично уничтожают дом за домом, так военных выбивают, а гражданских убивают. Там, где попал снаряд кафиров, еще не остыло пожарище. Но военные долго не ждут, чтобы наказать за преступления против мирных, украинская артиллерия вступает в контрбатарейную дуэль.

В первые дни войны эти военные держали оборону в Херсонской области, но вынуждены были отойти и настроены вернуться.

– Я думаю, что мы здесь ненадолго. Потому что есть желание возвратиться под Херсон. Надо ехать забирать свое обратно, – убеждает Петр.

И, возвращение, говорят ребята, это только вопрос времени.