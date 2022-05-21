Президент Зеленский: «Победа будет очень сложной, она будет кровавая, она точно будет в бою, но концовка будет точно в дипломатии»

Президент Владимир Зеленский считает, что война между Россией и Украиной будет завершена дипломатическим путем, но формат мирных переговоров будет гибридным.

Об этом он рассказал в интервью украинским журналистам.

По словам Зеленского, ранее он считал, что закончить войну с РФ можно «чисто диалогом» и что у этого диалога есть «соответствующий термин», в нем можно будет найти «ответы на многие вопросы и многие решения» .

- А сейчас это (переговоры между Украиной и Россией, - ред.) как автомобиль, не бензиновый и не электрокар, гибрид, потому и война такая, сложная, и победа будет очень сложной, она будет и кровавая, она точно будет в бою, но концовка точно будет в дипломатии. Я уверен в этом, – заявил Зеленский.

Он пояснил, что некоторые вопросы между Украиной и Россией нельзя будет решить нигде кроме стола переговоров.