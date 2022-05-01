«Ни одна страна Европы не справилась бы»: Зеленский заявил, что против рф воюет 700 тысяч украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для отражения российской агрессии задействованы 700 тысяч граждан. Рф задействовала такое количество войск, что ни одна армия Европы не смогла бы сразу остановить значительное продвижение.

Об этом он заявил в своем интервью.

По его словам, для вторжения российская сторона задействовала все собранные силы в Крыму, Беларуси и на других направлениях вдоль границ.

– Я думаю, что на сегодня ни одна страна Европы не справилась бы с таким объемом (войск противника, - ред.), - отметил Зеленский.

Он также отметил, что для того, чтобы противостоять россии украинская армия должна насчитывать не 250 тысяч военных (с боевыми 120 тысяч), а гораздо больше.