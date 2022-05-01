«Будем забирать их домой»: Зеленский заявил, что всех эвакуированных из «Азовстали» защитников Мариуполя освободят по процедуре обмена

Президент Владимир Зеленский заявил, что защитники Мариуполя, выведенные из заблокированного российскими войсками завода «Азовсталь», должны быть освобождены по процедуре обмена.

С таким заявлением глава государства выступил в ходе интервью во время телемарафона.

Как известно, операция по эвакуации украинских воинов с «Азовстали» длилась четыре дня. Всех их вывели из убежищ завода. Эвакуация прошла без провокаций со стороны российских оккупантов.

– Абсолютно героические люди. Хочу подчеркнуть, что там 400 пограничников, большое количество нацгвардейцев, десантников, даже представителей СБУ, медики, обычные люди. Там множество героических людей... Они защищали Мариуполь. Очень большое количество наших летчиков героически погибло, - сказал Президент.

Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на данный момент с территории завода вывезены все гражданские, медики, раненные и тяжелораненные.

– Мне кажется, что в ближайшее время завершится вывоз всех, – сказал Зеленский.

Президент Украины также отметил, что сначала просил международных партнеров о поставках оружия для разблокирования города военным путем. Также он обращался к ним и с просьбой о содействии в спасении защитников.

– На сегодня ребята получили от военных сигнал, что они имеют право выйти и сохранить жизнь, - рассказал президент.

При этом глава государства акцентировал, что защитники Мариуполя вернутся домой благодаря обмену.