Экспертиза подтвердила, что выстрел «Точкой У» по ж/д вокзалу в Краматорске был совершен российскими оккупантами

Служба безопасности получила доказательства причастности российских оккупантов к обстрелу железнодорожного вокзала в Краматорске 8 апреля, в результате которого погиб 61 человек, а 121 получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Как известно, 8 апреля российские оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал в Краматорске, где проводилась эвакуация. При этом войска рф начали обвинять украинских военных, заявляя, что якобы с украинских позиций был произведен выстрел .

Благодаря ряду исследований траектории полета ракеты и анализу других аспектов удалось установить, что удар был произведен с территории Донецкой области, которая еще с 2014 находится под временной оккупацией россии.

Эксперты подтвердили, что для обстрела применили управляемую одноступенчатую твердотопливную ракету 9М79-1 с зарядом кассет. На широкую общественность она известна как «Точка У».

По информации СБУ, несколько комплексов с «Точкой У» размещены на оккупированных территориях Донбасса и используются захватчиками уже 8 лет.

Следователи СБУ продолжают свою работу и пополняют доказательную базу в рамках уголовного производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») Уголовного кодекса Украины.