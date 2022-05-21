Оккупанты депортировали в рф почти 1,4 миллиона украинцев

По состоянию на утро 21 мая россия депортировала на свою территорию 1 377 925 человек, включая 232 480 детей.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

За последние сутки оккупанты насильно вывезли 17 306 человек, в том числе 2 213 детей.

«Заявления россии о якобы добровольном перемещении украинцев не соответствуют действительности. У нас есть неопровержимое подтверждение принудительной и спланированной заранее депортации. Очередным доказательством стало видео, опубликованное советником мэра Мариуполя Петром Андрющенко. В этой записи реальна картина депортации мариупольцев. Люди окружены русскими военными с автоматами, возмущены и напуганы. Оставить место так называемой «эвакуации» рашисты не разрешают. Их заставляют садиться в автобусы и только при посадке сообщают, что дальше будут везти в фильтрационный лагерь в Безымянном Новоазовского района и затем в россию. По очень приблизительным данным только через этот лагерь прошли более 32 тысяч граждан. Сколько из них из-за «нелояльности» к российским захватчикам и «специальной операции» оказались в застенках на временно оккупированных территориях или погибли, установить невозможно», – отметила Денисова.

Омбудсмен подчеркнула, что своими действиями страна-оккупант рф грубо нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории. Депортация и насильственное движение населения является преступлением против человечности в соответствии со статьей 7 Римского устава международного уголовного суда.