На фоне военных неудач и потерь живой силы, которые каждый день терпят оккупационные войска, население Донбасса пытается саботировать указания захватчиков и избегать любого сотрудничества с органами оккупационных властей.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Украины.

После полного разгрома защитниками Украины нескольких подразделений, в состав которых входили насильственно мобилизованные жители Донбасса, мужчины из Донецкой и Луганской области, даже несмотря на угрозы арестов, категорически отказываются воевать в вооруженных силах россии.

В российские оккупационные администрации из москвы поступило срочное указание проводить неотложные мероприятия по поднятию боевого духа оккупантов в военных подразделениях и среди населения временно неподконтрольных Украине территориях. Завезенные в Донецк и Луганск российские пропагандисты уже снимают агитационные ролики и фильмы об успехах и победах, организуют концерты и создают музеи боевой славы.

Недавно в так называемом «МВД ДНР» открылась выставка «Нацизм на Украине». Как всегда бездарно оккупанты пытаются издать предметы времен Второй мировой войны, как личные вещи современных защитников Украины. Информация о преступной деятельности причастных к ее открытию лиц, по собственной инициативе, была передана в органы украинской власти сразу несколькими десятками патриотично настроенных дончан.

«Военная разведка Украины напоминает, что все военные преступники и их приспешники будут разоблачены, и за преступления против мирного населения Украины привлечены к ответственности», - сказано в сообщении.

Напомним, военная разведка Украины получила документальные подтверждения потерь живой силы и техники танковой армии вооруженных сил страны-оккупанта.