Павлюк выполнил задачу: Зеленский снова назначил Кулебу главой Киевской ОГА

Кулеба и Павлюк на переднем плане Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №353/2022 о назначении Алексея Кулебы главой Киевской областной государственной администрации.

Об этом сообщает Офис Президента.

Другим указом, №352/2022, Глава государства уволил с этой должности Александра Павлюка.

«Возглавляя Киевскую ОГА, Александр Павлюк смог усилить взаимодействие между военными, исполнительной властью и органами местного самоуправления в регионе. С использованием военного опыта работы в сложных условиях противостояния врагу вокруг Киева были созданы новые мощные оборонительные линии», – говорится в сообщении.

Именно во время председательства Александра Павлюка, добавили в Офисе Президента, Киевская область была полностью освобождена от российских кафиров.

«Сразу после этого началась работа по восстановлению инфраструктуры региона, в частности, разминированию территории, расчистке завалов, восстановлению дорожной и критической инфраструктуры, возвращению электроснабжения, воды и газа в дома на территориях, которые были под оккупацией», - добавили в ОП.

Как известно, 15 марта Президент Владимир Зеленский назначил коммандующего ООС Александра Павлюка главой Киевской областной военной администрации. Тогда свое решение Зеленский объяснил необходимостью дополнительно усилить оборону столицы и Киевской области.