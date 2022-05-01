«Ё-моё, я что, в плену каком-то или в рабстве?»: Мобилизированые жители «ДНР» жалуются на войну и хотят сбежать

Мобилизированные в «ДНР» оккупанты ищут правозащитные организации, чтобы сбежать с войны.

Об этом свидетельствует очередной перехват разговора, опубликованный в Службе безопасности Украины.

Они сравнивают службу в русской армии с рабством, называют это нарушением прав человека и готовы к дезертирству.

«Хоть куда-нибудь обратиться, ну, не знаю, по правам человека, в конце концов. Ё-моё, я что, в плену каком-то или в рабстве? Я не пойму вот это», - рассказывает мобилизованный житель так называемой «ДНР» своей жене.

Он просит ее поискать, к кому можно обратиться за помощью, потому что сам полностью растерян. При этом, называет лидера террористов в «ДНР» пушилина «петушилиным».

«В россию не пожалуешься, потому что это россия заставила, петушилина (прим. пушилин) не пожалуешься, потому что он нас подарил или продал россии, Украине – я буду предателем…», - добавляет мужчина.

В СБУ подсказали оккупанту, по какому номеру следует позвонить, чтоб сдаться в плен.

«Что ж, даем подсказку для захватчиков, которые хотят остаться в живых: звоните по телефону 2402 и сдавайтесь в плен. Эта «горячая линия» специально создана для таких случаев. Вам помогут. Работает как для русских, так и для украинских номеров», - добавляют в СБУ.

Напомним, на фоне военных неудач и потерь живой силы, которые каждый день терпят оккупационные войска, население Донбасса пытается саботировать указания захватчиков и избегать любого сотрудничества с органами оккупационных властей.