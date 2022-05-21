Российские военные блокируют поставки лекарств в медучреждения оккупированных территорий

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21.05.2022 17:10

Медицинские учреждения временно оккупированных территорий Украины имеют проблемы с обеспечением необходимыми лекарствами. Поставки блокируют российские военные.

Об этом в Telegram пишет Министерство здравоохранения.

«Оккупанты блокируют поставки лекарств с подконтрольных Украине территорий и используют ситуацию как один из способов принуждения к взаимодействию с ними»,- пишет пресс-служба Минздрава.

Своими противоправными действиями, россия в очередной раз нарушает нормы Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

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