Российские военные блокируют поставки лекарств в медучреждения оккупированных территорий

Об этом в Telegram пишет Министерство здравоохранения.

«Оккупанты блокируют поставки лекарств с подконтрольных Украине территорий и используют ситуацию как один из способов принуждения к взаимодействию с ними»,- пишет пресс-служба Минздрава.

Своими противоправными действиями, россия в очередной раз нарушает нормы Конвенции о защите гражданского населения во время войны.