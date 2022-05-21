Российские военные блокируют поставки лекарств в медучреждения оккупированных территорий

Медицинские учреждения временно оккупированных территорий Украины имеют проблемы с обеспечением необходимыми лекарствами. Поставки блокируют российские военные.
Об этом в Telegram пишет Министерство здравоохранения.
«Оккупанты блокируют поставки лекарств с подконтрольных Украине территорий и используют ситуацию как один из способов принуждения к взаимодействию с ними»,- пишет пресс-служба Минздрава.
Своими противоправными действиями, россия в очередной раз нарушает нормы Конвенции о защите гражданского населения во время войны.