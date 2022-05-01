Зеленский ожидает, что в понедельник может быть принято решение о предоставлении Украине американских РСЗО

MLRS M270 Министры обороны более 40 государств мира на переговорах в понедельник, 23 мая, могут принять решение о передаче Украине американских реактивных систем залпового огня MLRS (РСЗО).

Об этом ожидания заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Португалии Антониу Кошту в Киеве, сообщает Укрінформ.

Зеленский считает положительным сам факт проведения онлайн-встречи, но считает, что настоящим позитивом станет само принятие поставок американского комплекса.

- Мы ожидаем позитива по поставкам MLRS... Мы обращаемся ко всем странам по поставкам MLRS-систем, благодаря которым Украина сможет забрать инициативу и освобождать свою территорию, – отметил он.

Скорее всего, речь идет об американских MLRS-270, которые в зависимости от типа ракет могут вести прицельный обстрел на дальности до 300 км.

Он обратился к представителям стран, которые боятся предоставлять Украине соответствующее вооружение вроде бы из-за возможного использования его для наступления на РФ, и напомнил, что ВСУ ведут войну на своей территории.

- Если кто-то из стран Европы привык, что Донбасс – это оккупированная территория России, я хочу сказать, что это не очень хорошая привычка. Это наша территория, – подчеркнул президент.

Зеленский также рассказал, что российская федерация шантажирует другие государства, пытаясь сорвать передачу Украине MLRS-систем.

Справка

M270 MLRS — американская универсальная пусковая установка использующаяся в качестве РСЗО и установки для запуска тактических ракет.

Пусковая установка смонтирована на гусеничной базе американской платформы Bradley. В кабине размещается боевой расчет из трёх человек: командир установки, наводчик и механик-водитель.