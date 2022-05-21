Очередной российский военный спутник-шпион сгорел в атмосфере после запуска

Российский военный спутник-шпион «Космос-2555» 18 мая сошел с орбиты и сгорел в атмосфере Земли после неконтролируемого падения.

Об этом сообщило командование воздушно-космической обороны Северной Америки, передает УНИАН.

Спутник «Космос-2555» был выведен на орбиту 29 апреля из космодрома Плесецк с помощью легкой ракеты-носителя «Ангара-1.2». На корпусе ракеты был нарисован символ Z в виде георгиевской ленты. Отметим, что это второй запуск ракеты-носителя данного семейства. Первый испытательный пуск был произведен еще в июле 2014 года.

Через несколько часов в Минобороны РФ отчиталось, что спутник якобы успешно выведен на целевую орбиту. Однако независимые наблюдатели отметили, что спутник не подает радиосигналы и не удерживается на орбите, пишет theins.ru. Роскосмос пытался скорректировать его траекторию, но безрезультатно.

«Космос-2555» должен был совершить орбитальные маневры, но этого не произошло и 18 мая он « вернулся » на Землю, сообщил астрофизик Джонатан Макдауэлл.

Информацию также подтвердил в Facebook российский эксперт аэрокосмической отрасли Виталий Егоров.

«Вчера (18 мая, – ред.) упал российский военный спутник Космос-2555. Всего две с половиной недели назад его запустила легкая Ангара с буквой Z на обтекателе, и вот он совершил успешный вход в атмосферу», – написал Егоров.

По его словам, ранее аналогичная ситуация произошла с родственным спутником «Космос-2551», запущенным другой ракетой-носителем.

Это не первый подобный инцидент, случившийся с российскими спутниками в прошлом году. В частности, весной спутник «Космос-2525» также сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Позже, по данным командования воздушно-космической обороны США NORAD, Россия потеряла военный спутник «Меридиан-2».

В РФ практически не осталось спутников оптического наблюдения на орбите. У тех, кто еще функционирует, истекает срок службы. При этом создание и запуск новых аппаратов сталкиваются с проблемами из-за санкций.