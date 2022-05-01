Суд в Кривом Роге постановил взыскать с россии миллион гривен морального ущерба в пользу бывшего военнопленного

Бывший военнопленный, участник боевых действий Владимир Фомицкий выиграл суд против российской федерации. Иск бойца удовлетворил Долгинцевский районный суд Кривого Рога.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Суд решил взыскать с РФ и акционерного общества «Международный резервный банк» (бывший Сбербанк) в пользу Владимира Фомицкого один миллион гривен компенсации морального ущерба. Решение суда уже вступило в силу, истец получил соответствующий документ. Срок апелляции истек.

Как рассказал адвокат бывшего бойца Дмитрий Чернеш, они с Владимиром Фомицким решили судиться и с государством российской федерации в лице ее посольства в Украине, и с российским банком, который реально может выплатить средства. Судебное разбирательство длилось почти два года.

- Теперь будем реализовывать решение суда на практике. Исполнительные органы должны обеспечить исполнение этого решения, где бы эти деньги ни лежали, даже по миру. Механизмов вполне достаточно. Теперь по этому же пути может идти любой гражданин Украины, который пострадал от агрессии России, – сказал Дмитрий Чернеш.

Участник боевых действий на Донбассе Владимир Фомицкий из Кривого Рога – доброволец батальона «Кривбасс». Как он рассказал, его пленили российские силовики при выходе из «Иловайского котла» 2014 года.

Он пробыл в заложниках российских гибридных сил 10 дней. После увольнения Владимира Фомицкого признали непригодным к военной службе. Иск к государству-агрессору он также направил в Европейский суд по правам человека.