Оккупанты вывезли из Мариуполя около 4 тысяч мужчин в фильтрационные лагеря

Оккупанты наращивают темпы вывоза мужчин из разбомбленного Мариуполя в «фильтрационные лагеря». По приблизительным данным в таких лагерях в Безымянном и Казачьем Новоазовского района Донецкой области находятся почти 4 тысячи мужчин.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«Их количество выросло вдвое только за последние две недели. Ни один удерживаемый в лагерях не вернулся. Мужчины находятся в ужасных условиях, спят на полу, в духоте и антисанитарии, подвергаются пыткам и издевательствам. Оккупанты заявляют, что уже в июле-августе они будут «мобилизованы» в ряды незаконных вооруженных формирований ОРДО. Для этого наших граждан принуждают к написанию заявлений о получении гражданства самопровозглашенной псевдореспублики или россии», – рассказала Денисова.

Омбудсмен отметила, что захват и истязание заложников является актом терроризма в соответствии с Конвенцией Совета Европы о предупреждении терроризма и военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского устава международного уголовного суда. Она обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения россии в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека россии в Украине.

Напомним, что по состоянию на утро 21 мая россия депортировала на свою территорию 1 377 925 человек, включая 232 480 детей.