Украденное из мариупольских больниц медоборудование привезли в Донецк и выдали за помощь от партии путина

В Мариуполе оккупанты захватчики украли медицинское оборудование и передали в качестве «благотворительной помощи» в оккупированный Донецк.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Мариуполь. Сейчас. Украденное на россию медицинское оборудование из больниц №1 и №4 вчера было завезено в клинику Калинина в Донецке. В качестве благотворительной помощи «Единой россии». Теперь в Донецке новая современная хирургия благодаря украинским налогоплательщикам. Украсть, а потом выдать украденное за благотворительность. Просто россия. Без удивлений и сюрпризов», – написал Андрющенко в Telegram.