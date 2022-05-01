Европарламент может рассмотреть введение нефтяного эмбарго против рф без Венгрии

Европарламент может рассмотреть вариант нефтяного эмбарго против россии без участия Венгрии и вопреки ее протестам.

Об этом заявила в интервью Deutschlandfunk вице-президент Европарламента Катарина Барли.

Барли считает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «водит ЕС за нос» и требует миллиарды евро за одобрение им нефтяного эмбарго против россии, надеясь, что в итоге эти деньги окажутся в распоряжении его коррумпированного окружения.

Барли напоминает, что помимо Венгрии от нефтяного эмбарго неизбежно понесут потери также Чехия, Словакия и Болгария, однако эти три государства действуют в соответствии с общими интересами Евросоюза, и «только Венгрия использует ситуацию в своих политических целях, а также чтобы снова получить дополнительные деньги».

Вице-президент Европарламента назвала поведение Орбана «намеком на то, что это правительство намерено делать дальше», и что оно не ограничится противодействием санкциям против россии.

Напомним, члены Европейского Союза не могут согласовать запрет на импорт российской нефти из-за Венгрии. Ранее сообщалось, что Венгрия может поддержать внедрение эмбарго на нефть из россии, только если Брюссель предложит решение проблемы, в частности предоставит Венгрии экономическую помощь на сотни миллионов долларов.