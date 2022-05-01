Мэр Сенкевич объяснил, куда исчез памятник Пушкину

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что памятник российскому поэту Александру Пушкину убрали коммунальные службы.

Об этом он написал в Telegram.

Как известно, 21 мая стало известно, что памятник исчез в неизвестном направлении .

«Друзья, спокойно, памятник Пушкину убрали коммунальные службы. Не нужны нам сейчас никакие сносы или вандализм. Горячих голов у нас хватает, но наша главная задача сегодня – победить! Давайте на это устремим все силы. После войны разберемся, что с ним делать», – написал Сенкевич.