В Мариуполе оккупанты формируют «добровольные» дружины из местных мужчин для патрулирования и дальнейшей мобилизации

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что оккупанты формируют «добровольные» дружины из местных жителей.

Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, заместитель гайляйтера Мариуполя Хармишев вместе с оккупационным корпусом объявлял о возобновлении добровольных дружин.

«Теперь мужчины Мариуполя будут осуществлять патрулирование города вместе с российскими военными и «народной милицией днр», - написал он.

Также Андрющенко добавил, что по словам источников, настоящая цель такого патрулирования состоит в следующем:

- усиление поисковых мероприятий. На этот раз начинают искать не только активистов, но, в первую очередь, коммунальщиков, учителей и других специалистов;

- «мягкая» подготовка к мобилизации.

«Кроме того, от руководства города распространяется информация о введении призыва в армию так называемой ДНР с сентября этого года. Вместе с фактическим закрытием города будущее Мариуполя во время оккупации становится все более понятным. Военная база в порту и мобилизационный ресурс. Такие дела…», - резюмировал он.

Ранее сообщалось, российские оккупанты планируют «отдать» Мариуполь «кадыровцам» – с портом и правом мародерства.