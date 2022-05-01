В госдуме рф заявили об «изучении вопроса» обмена бойцов «Азова» на Медведчука

Член российской переговорной группы и депутат госдумы рф Леонид Слуцкий заявил, что российские власти «изучат вопрос» обмена задержанного народного депутата Виктора Медведчука на пленных защитников Мариуполя.

Об этом сообщает российское новостное агентство «Интерфакс» со ссылкой на комментарий Слуцкого.

При этом, Слуцкий заявил, что этим вопросом будут заниматься «люди в москве».

«Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на «азовцев». Не мы – ЛДПР, а те люди в москве, у которых такие полномочия».

Как известно, 12 апреля лидера ОПЗЖ, кума путина Виктора Медведчука задержали. ФСБ пыталась вывезти Виктора Медведчука сначала в Приднестровье, а затем – в Москву. Но СБУ задержала беглого нардепа по дороге – на выезде из Киевской области.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обменять задержанного кума путина Виктора Медведчука на украинских военных, находящихся в плену у оккупантов.

Напомним, ранее сообщалось, что глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. 18 марта Лычаковский районный суд Львова разрешил его арест.

5 мая в Киеве контрразведка СБУ задержала одного из лидеров партии Виктора Медведчука «Украинский выбор».