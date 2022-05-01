Через 1,5-2 месяца Украина начнет масштабное контрнаступление, – CIT

Глава Conflict Intelligence Team Руслан Левиев считает, что через полтора-два месяца украинская сторона начнет масштабное контрнаступление и тогда произойдет перелом ситуации в ее пользу.

Свое мнение глава Conflict Intelligence Team Руслан Левиев высказал в интервью Meduza.

«Продолжатся бои на Донбассе. Если мобилизации не будет, все будет сводиться к позиционным боям. Будут попытки провести штурмовые операции, чтобы постепенно оцепить тот или иной город. Скорее всего, сейчас будут проводить показательные судебные процессы над пленными азовцами и украинскими морпихами, которые были на Азовстали. А примерно через полтора-два месяца украинская сторона начнет масштабное контрнаступление. Запрос на это в обществе очень силен. Украинские генералы и сам Зеленский в этом отношении к обществу прислушиваются. Ресурсы для этого есть. Военное положение в Украине введено. Новая техника уже появляется. Через полтора-два месяца мы увидим перелом ситуации не в пользу России. Скорее всего, они начнут с Донбасса и постараются отрезать пути поставки российской армии», - сказал Левиев .

По словам Левиева, ссылаясь на западные разведки, в Украине находятся около 80 тысяч российских военных.

Он отметил, что в РФ становится больше отказников:

«В разных частях, по разным оценкам, их от 30 до 40%. Их реальное количество скрывают от начальства, поэтому высшие командиры не знают действительного количества находящихся на границе войск » .

Эти солдаты РФ, по его словам, живут в отдельных блоках и их просто нагружают хозяйственной работой: рыть окопы, таскать технику и боеприпасы, обслуживать хозяйственные нужды. Кроме того, у российской стороны есть проблемы с техникой, радиоэлектронной борьбой.

Справка:

Conflict Intelligence Team (CIT) — группа блогеров и электронная платформа, возникшая в 2014 году. Занимается расследованием по открытым источникам различных обстоятельств вооружённых конфликтов. Вместе с Bellingcat и InformNapalm[ относится к крупнейшим из подобных групп, возникших во время российско-украинской войны.

Основана Русланом Левиевым, программистом из Сургута. До сентября 2015 года группа называлась War in Ukraine, поскольку первоначально, с мая 2014 года, была сосредоточена на предоставлении документальных данных о российских военных действиях на Украине. В разное время также расследовала деятельность российских войск на территории Ливии, Сирии и ЦАР. 18 мая 2022 года стало известно, что Следственный комитет РФ обратился в Басманный районный суд Москвы и заочно арестовал Руслана Левиева за распространение «заведомо ложной информации» об использовании российских вооруженных сил.