В Харьковской области полиция эксгумировала тела шести российских солдат: Убитых «по православному» закопали местные жители

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22.05.2022 00:16

В Золочевском районе Харьковской области сотрудники полиции эксгумировали тела 6 российских военнослужащих для их передачи в соответствии с международными процедурами.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области — начальник следственного управления Сергей Болвинов.

«Захоронение российских солдат в Золочевском районе. К нам поступили сообщения, что найденные могилы на разных улицах без каких-либо знаков, кроме самодельных крестов. Нам пришлось выкопать эти могилы – для установления лиц и их передачи в соответствии с международными процедурами. Россияне не заинтересованы забирать убитых. Всего было найдено 6 трупов, в форменной одежде ВС РФ, один из них — подполковник Герасимов В.С.», — написал он.

Болвинов также сообщил, что это местные жители похоронили россиян, мол, это «по православному».

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