В Харьковской области полиция эксгумировала тела шести российских солдат: Убитых «по православному» закопали местные жители

«Захоронение российских солдат в Золочевском районе. К нам поступили сообщения, что найденные могилы на разных улицах без каких-либо знаков, кроме самодельных крестов. Нам пришлось выкопать эти могилы – для установления лиц и их передачи в соответствии с международными процедурами. Россияне не заинтересованы забирать убитых. Всего было найдено 6 трупов, в форменной одежде ВС РФ, один из них — подполковник Герасимов В.С.», — написал он.