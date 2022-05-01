ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Украинская авиация уничтожила два российских «Солнцепека»

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 21 мая по этой ссылке.



В этой новости мы будем следить за событиями 22 мая.

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01:05 В субботу 21 мая ударная авиация Воздушных сил ликвидировала около 12 единиц военной техники оккупантов, среди которых - две тяжелые огнеметные системы типа «Солнцепек», заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Юрий Игнат рассказал, что оккупанты в очередной раз нанесли удары по территории Украины из акватории Черного моря крылатыми ракетами «Калибр».

«Две ракеты удалось перехватить и уничтожить в небе истребителями Воздушных сил и еще одним подразделением зенитных ракетных войск – Винницкой области», - сообщил он.

Также, по словам Игната, подразделением противовоздушной обороны Сухопутных войск на восточном направлении сбит БПЛА «Орлан-10».

00:05 Воины 59 ОМБр имени Якова Гандзюка, показали видео уничтожение вражеской БМП.