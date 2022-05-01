«Быстро кара пришла»: Украинские защитники по наводке росТВ уничтожили вражеский миномет «Тюльпан»

Российские пропагандисты показали сюжет о работе расчета самоходного 240-мм миномета «Тюльпан». Установив точную позицию, бойцы Национальной гвардии Украины его уничтожили.

О том, что сюжет помогу украинским военным, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Быстро кара пришла. Гвардейцы уничтожили вражескую технику, которая разрушила Павлоградский мост и обстреливала Северодонецк», — заявил Гайдай.

Он также добавил, что удар удалось совершить благодаря видео российского пропагандиста, вероятно, Александра Коца, снявшего сюжет. 20 мая корреспондент опубликовал видео работы 2С4 «Тюльпан», который предназначен для уничтожения наиболее укрепленных фортификационных сооружений, по Северодонецку.

Как пишет «Милитарный», расчет находился в Рубежном, Луганской области. Его уничтожили украинские защитники. Обезвреженный миномет ведет огонь фугасными минами 53-Ф-864 с максимальной дальностью стрельбы в 9,65 км. Также есть активно-реактивные мины 3Ф2 с дальностью уже до 19,69 км.