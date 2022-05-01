Война на Николаевщине: Оккупанты потеряли почти три десятка солдат, танк и другую бронированную технику

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 21 мая доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 22 мая, происходящими на территории Николаевской области.

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08:10 На линии столкновения в Херсонской и Николаевской области противник продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу и усовершенствование фортификационного оборудования своих позиций, сообщает ОК «Південь» в сводке за 21 мая.

«Новых ударных группировок враг не создавал, активных наступательных действий не вел. Вместо того, проводил воздушную разведку наших позиций, но в наказание потерял беспилотник-разведчик «Орлан-10» точным выстрелом наших бойцов. Та же участь постигла крылатую ракету, направленную перед рассветом в Одесскую область», - говорится в сообщении.

Артиллерия ВСУ «накрыла» контрольно-наблюдательный пункт одного из ударных формирований противника в Херсонской области. Управление подразделениями противником утрачено.

В целом за сутки в результате ракетно-артиллерийской активности наших подразделений при поддержке авиации потери противника составлии 29 оккупантов, модернизированный танк Т-72Б3, самоходная гаубица «Мста-С» и другая бронированная техника.

Также враг пытается удержать население оккупированных территорий, установив жесткие ограничения на выезд. При этом требуют за проезд от 1000 долларов США и больше.

07:43 Ближе к утру, в 03:50, на территории Николаевской области была объявлена воздушная тревога. Она продолжалась до 04:15.

07:01 Ночью оккупанты с помощью РСОЗ обстреляли центр Николаева. Обстрел велся с территории временно оккупированной Херсонской области.

Запуски ракет сняли на видео местные жители.