«Таких операций никогда в истории не было», - Билецкий рассказал, как бойцам на «Азовстали» доставляли помощь вертолетами

Командир полка «Азов» Андрей Билецкий отметил исключительный героизм экипажей вертолетов, доставлявших подкрепление, вооружение, лекарства и прочее необходимое защитникам заблокированного россией Мариуполя.

Об этом Билецкий рассказал в интервью «Украинской правде».

По словам командира полка, попыток перекидывания помощи защитникам «Азовстали» было более 5 и абсолютное большинство, кроме двух последних, были успешными.

Билецкий рассказал несколько эпизодов героического авиапрорыва российской блокады Мариуполя, отметив, что такого не увидишь даже в кино.

«То есть сначала все было хорошо. А под конец понятно, что враг развивается, смотрит, он понимает, что в Мариуполь прорываются вертолеты. В этих попытках следует в первую очередь выделить героизм и максимальный профессионализм украинских летчиков. Ни в каких «падениях черного ястреба» (британско-американская историческая военная драма режиссера Ридли Скотта-ред.) никогда американцы не позволяли себе входить на более сотни километров в глубоко эшелонированную систему ПВО при патрулировании истребителей врага в воздухе. Таких операций никогда в истории человечества не было», – сказал он.

По словам Билецкого, спецоперация была спланирована и проводилась под эгидой ГУР Минобороны.

Билецкий говорит, что его роль была организовывать десант. По словам командира, 72 бойца «Азова» были переправлены вертолетами для усиления обороны города.

Одним из первых, переброшенных вертолетом в Мариуполь, был азовец «Кельт», он, к сожалению, погиб на следующий день.

«Погиб так, как хотел, кстати. Он многим друзьям говорил: «хочу дома умереть». И погиб он на соседней улице от дома, где он родился и вырос. Погиб прямо в сердце своей малой родины», - отметил Белецкий.

Отдельно командир «Азова» отметил медиков, которые согласились лететь в последний вылет в вертолете. Это была медсестра, анестезиолог, два хирурга – всего 5 представителей медицинского персонала, гражданских.

«Это люди из города Днепра. Я думаю, что раньше или позже можно будет говорить фамилии этих людей. Это действительно для меня герои», – рассказал Билецкий.

По его словам, всем было тяжело лететь, но тяжелее всего первому и тем, кто уже знал, что россияне вычислили трассу полета и расположили соответствующим образом средства ПВО.

«Они летели, ясно понимая, что вероятность (погибнуть) просто огромна. Но они летели, потому что понимали, что там умирают наши», - подчеркнул командир «Азова».

Относительно истории командира первого экипажа вертолетов Билецкий отмечает, что ее нужно экранизировать.

«Это история для фильма. Но пусть этот человек сам расскажет. Это должен рассказывать офицер, пилот. А ему есть что рассказывать. Он жив-здоров», - резюмировал он.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина потеряла многих летчиков, когда те пыталась доставить снабжение на «Азовсталь».