«Еще одно ранение и как раз хватит»: Оккупанты жалуются, что выплат за ранение не хватает даже на «однушку» в глубинке

Из-за сильной девальвации российским оккупантам не хватает выплат за ранения в размере 3 миллионов рублей даже на однокомнатную квартиру в российской глубинке.
Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.
«У нас однокомнатная в Астрахани 4 ляма стоит. Купил себя на машину, Volkswagen polo, двенадцатого года. Цены, пиз*ец, как поднялись…» – рассказывает оккупант, уже получивший средства за ранения.
Его собеседник шутит, что для последующей выплаты нужно получить еще одну порцию «люлей» от ВСУ – «…еще одно ранение, и как раз хватит».
«Что же, если у этого оккупанта не хватает денег и мозгов, и он действительно вернется в Украину, то наши защитники сделают все, чтобы он присоединился к почти 29 тысячам «двухсотым» захватчикам», – отметили в СБУ.