В оккупированном Энергодаре партизаны взорвали входную дверь в доме, в котором живет местный «гауляйтер»

Утром в воскресенье, 22 мая, во временно неподконтрольном Украине Энергодаре Запорожской области местные партизаны устроили взрыв в доме, где живет предатель, «глава военной администрации» оккупантов Андрей Шевчик.

Об этом сообщает Telegram-канал «Запоріжжя.Інфо».

Отмечается, что взрыв с самого утра прогремел в доме №38 по улице Курчатова.

«Сегодня утро началось не с кофе. Жители проснулись от взрыва, который прогремел на Улице Курчатова, 38. Была взорвана подъездная дверь, предварительно, там находился местный гауляйтер «глава военной администрации предатель шевчик», - сообщает канал со ссылкой на местных жителей.

Есть информация, что в момент взрыва Шевчик находился в подеъзде и получил ранения.

Как известно, 48-летний Андрей Шевчик был депутатом в Энергодаре от «ОПЗЖ», а после прихода оккупантов перешел на их сторону и возглавил оккупационную «военную администрацию».