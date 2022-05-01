Оккупанты устроили «автопробег» с красными флагами по Мариуполю и экскурсию по Драмтеатру, который сами же и разбомбили

В воскресенье, 22 мая, российские захватчики устроили «автопробег волонтеров» с красными флагами по Мариуполю, который завершили экскурсией по разрушенному ими же Драматическому театру.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Мариуполь. Сейчас. Драм театр. Цинизму оккупантов нет предела. После разбора завалов Драматического театра и открытия сквера для свободного посещения оккупанты устроили «автопробег волонтеров» с красными флагами по городу. Финальной точкой была экскурсия внутри Драма театра. Настоящий праздник на костях. Теперь мы видим, как выглядит Драм театр изнутри. Как ведут себя оккупанты и их отношение к горю Мариуполя», - написал он.

Также Андрющенко добавил, что возле Драма театра больше нельзя кормить голубей, ведь они все исчезли.

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Напомним, что российское МЧС отметило в отчетах, что в разбомбленном оккупантами мариупольском Драмтеатре погибли всего 12 человек .