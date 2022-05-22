«Дальше мы все сделаем сами»: В ОП заявили, что в случае получения MLRS и другого оружия Украина сможет деблокировать Черное море

В Офисе Президента отмечают, что Украине необходима американская реактивная система залпового огня MLRS, в том числе для деблокирования Черного моря.

Об этом свидетельствуют посты главы ОП Андрей Ермака в Telegram, а также его советника Михаила Подоляк в Twitter.

«Нам нужно получить высокоточные ракеты, дроны, системы ПВО/ПРО и боеприпасы. Мы до сих пор ждем MLRS», - написал Ермак.

В свою очередь Подоляк отметил, что в случае получения MLRS и другого вооружения Украина сама сможет провести действия по делокированию акватории Черного моря.

«1,6 млрд человек могут начать недоедать из-за нехватки продовольствия. Сотни миллионов окажутся за чертой бедности из-за роста цен. The Economist прогнозирует последствия российской агрессии и предлагает миру договориться с Украиной и Россией о международных конвоях продовольственных грузов в Черном море. Торговаться со страной, взявшей в заложники сотни миллионов людей? У нас есть лучшая идея: мир должен договориться о передаче Украине MLRS-систем и другого необходимого оружия для деблокирования Черного моря. Дальше мы все сделаем сами», - написал советник главы ОП.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что министры обороны более 40 государств мира на переговорах в понедельник, 23 мая, могут принять решение о передаче Украине американских реактивных систем залпового огня MLRS (РСЗО).