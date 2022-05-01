Рада еще на 90 дней продлила военное положение и мобилизацию в Украине

Верховная Рада поддержала законопроект Президента Владимира Зеленского о продлении срока действия военного положения и мобилизации в Украине.

Соовтетствубщее решение было принято на заседании в воскресенье, 22 мая.

Военное положение и мобилизацию продолжили на 90 дней - до 23 августа. За проголосовали 320 депутатов.

Докладывал по законопроекту секретарь СНБО Александр Данилов.

Напомним, ранее представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский пояснил, что военное положение будет продлено сразу на 3 месяца, поскольку контрнаступление требует больше времени, чем оборона.