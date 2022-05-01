В Верховной Раде создали новую депутатскую группу «Восстановление Украины» – в нее вошли 17 нардепов, в том числе экс-«оппозиционеры»

В Верховной Раде появилась новая депутатская группа под названием «Восстановление Украины». Ее членами стали 17 народных избранников, в частности экс-участники ОПЗЖ.

Соответствующие документы в воскресенье, 22 мая, обнародовал парламентарий от фракции «Голос» Ярослав Железняк в Telegram-канале «Железный нардеп».

Сопредседателями группы являются Игорь Абрамович (ранее был в «Оппозиционном блоке – За жизнь») и Максим Ефимов (самовыдвиженец).

Сейчас все члены «Восстановления Украины» являются беспартийными депутатами. Сообщение о формировании группы передано главе ВР Руслану Стефанчуку.

Напомним, ранее Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что нардепы от «ОПЗЖ» должны извиниться и уйти с ВР: «Им нужно уйти, потому что наши войска вынесут их оттуда вперед ногами».