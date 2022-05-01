Мариуполь на грани эпидемической и экологической катастроф – есть угроза попадания трупного яда в водопроводную систему

Мариуполь находится на грани эпидемической и экологической катастроф. Трупный яд может попасть в водопроводную систему города.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«На протяжении почти трех месяцев захвата и оккупации города жители хоронили убитых рашистами родных и соседей во дворах возле домов, находящихся рядом с коммуникациями водоснабжения и водоотведения», - пишет Денисова.

После запуска поврежденных систем водоснабжения, вода вышла на поверхность земли и размыла стихийные захоронения. Сейчас высока угроза попадания трупного яда, бактерий, микробактерий туберкулеза и других возбудителей в водопроводную систему, подземные источники и реки с морем.

В то же время вода смешивается и со стоками из канализаций из-за чего становится неестественной для потребления.

«Кроме того, российские захватчики превратили город в мусоросборник, так как бытовой мусор ничем вывезти уже два месяца, его начали выбрасывать рядом с домами», - добавила омбудсмен.

Часть мусора, которая затоплена водой также приводит к росту бактерий, которые позже попадают до грунтовых вод, рек и моря.

«Также, из-за разорванных ракет и авиабомбы, почвы, подземные воды в городе загрязнены химическими веществами и тяжелыми металлами, что приводит к опасному для человека и окружающей среды накоплению канцерогенного мусора», - отмечает Денисова.

Тем временем бизнесмен Сергей Тарута в своем Facebook сообщил, что в Мариуполе возле Автовокзала, под завалами многоэтажки в бомбоубежище нашли тела не менее 200 человек. Тела под завалами разлагаются.

«В Мариуполе, который пах морем и цветам, держится удручающий, невыносимый запах сожженных домов и мертвых тел. И возле вокзала, и по улице Владимирской, по которой они просто невозможно передвигаться», – написал он со ссылкой на знакомых в Маруиполе.

«Русские заметают следы своих зверских преступлений. Начали разбирать завалы и сжигать тела невинно убиенных женщин, детей, пожилых людей. Особенно спешили с Драматическим театром. Однако есть список людей, скрывавшихся в театре, в котором по меньшей мере 1300 фамилий. По словам выживших, по меньшей мере 500 мариупольцев прятались в здании в момент бомбардировки. Есть свидетели, которые выжили, уцелели и выбрались из этого ада. Эти люди все видели. Они не будут молчать», – сообщил Тарута.

Напомним, что МЧС россии указало в отчетах, что в разбомбленном оккупантами мариупольском Драмтеатре погибли всего 12 человек.