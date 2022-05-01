российский министр транспорта признал, что санкции нарушили всю логистику в рф

Министр транспорта рф Виталий Савельев заявил, что санкции привели к серьезным проблемам с логистикой в россии.

Об этом сообщает «Медуза».

- Те санкции, которые наложили сегодня на рф, практически поломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены искать новые логистические коридоры, - сказал он журналистам.

По словам министра, российские власти собираются решить возникшие проблемы с помощью транспортного коридора «Север – Юг», который проходит через прикаспийские порты Астрахань на Волге, Оля на Волго-Каспийском канале и Махачкала в Каспийском море.

После начала войны россии против Украины крупнейший в мире контейнерный оператор Maersk объявил о прекращении деятельности в россии, а логистические компании FedEx и UPS перестали доставлять грузы в россию. Кроме того, морские линии MSC, Hapag-Lloyd и Yang Ming приостановили бронирование судов в направлении россии. Также страны Евросоюза, США и Канада закрыли свое небо для российских самолетов.