рф задействовала неонацистов в войне против Украины, - немецкая разведка

Члены российских неонацистских и правых экстремистских группировок принимают прямое участие во вторжении рф в Украину.

Данные об этом содержатся в конфиденциальном отчете Федеральной разведывательной службы Германии (BND), сообщает «Лига.net» со ссылкой на Spiegel.

По данным BND, в Украине в рядах российской армии вторжения воюют как минимум члены «Русской имперской лиги» и группы «Русич». Сотрудничество российской власти с такими группировками делает полностью абсурдной заявленную кремлем в качестве цели войны «денацификацию» Украины, считают аналитики немецкой разведки.

По их данным, в боевых действиях участвуют также «Русский имперский легион» (РИЛ), военизированное крыло правоэкстремистской группировки «Русские имперские движения». Члены РИЛ ранее участвовали в войне на Донбассе в 2014-2015 годах, а руководитель РИЛ Денис Гариев написал в Telegram сразу после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, что «речь идет о ликвидации сепаратистского образования Украина».

BND пишет, что через РИЛ набирали «в основном людей с военным опытом» и прошедших подготовку в учебном центре РИЛ «Партизан» в Санкт-Петербурге. По данным немецкой разведки, после приезда в Украину заместитель Гариева погиб, а сам Гариев был ранен.

Группировка «Русич», согласно отчету BND, известна особой жестокостью и заслужила репутацию как «не берущая пленных». Члены группы принимали участие в боевых действиях в Украине примерно с начала апреля.