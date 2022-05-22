В результате атак россии в Украине уничтожены или повреждены 353 культурных объекта

С начала полномасштабной войны российские ракеты уничтожили или повредили по меньшей мере 353 объекта украинского культурного наследия.
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
«Только за прошедшие несколько дней рашисты попали ракетой в недавно отреставрированный Дом культуры в Лозовой на Харьковщине, разрушили школу в Донецкой области, которую помогло восстановить правительство Японии, разрушили скит в честь иконы Божьей Матери всех скорбных Радость Святогорской лавры. К сожалению, фиксируем разрушения почти каждый день», – рассказывает министр.
По его словам, больше всего в результате атак россии с воздуха пострадала Харьковская область. Там зафиксировано 94 военных преступления против культурного наследия, 78 из которых – непосредственно в Харькове и его окрестностях.
Культурные объекты в других регионах Украины также ощутили на себе последствия «русского мира»:
- в Донецкой области зафиксировано 72 преступления против объектов культуры, из них 52 – в Мариуполе;
- в Киевской области – 65 разрушенных или поврежденных объектов;
- в Черниговской области – 37;
- в Луганской области – 24;
- на Сумщине – 26;
- в Запорожской области – 8;
- в Житомирской области – 6;
- в Херсонской области – 5;
- в Киеве – 5;
- в Николаевской области – 4;
- в Днепропетровской области – 3;
- в Одесской области зафиксировано 2 преступления против культурного наследия;
- во Львовской области – 1.
Как сообщил Александр Ткаченко, с начала войны в Украине россияне разрушили 21 памятник национального значения, 88 культурных объектов местного значения и 7 – только что обнаруженных объектов культурного наследия.
«Уже сейчас мы работаем с международными партнерами по плану восстановления нашего культурного наследия», – рассказал глава Минкульта.
При этом есть преступления россии против украинской культуры, совершенные намеренно, считает министр. К примеру, уничтожение музея Сковороды. Глава Минкульта убежден, что это сознательная идеологическая «акция» россии, ведь Сковородиновка находится вдали от других сел и объектов инфраструктуры.
Напомним, российская армия разграбит музеи Мариуполя и вывозит уникальные экспонаты искусств в Донецк.