В результате атак россии в Украине уничтожены или повреждены 353 культурных объекта

С начала полномасштабной войны российские ракеты уничтожили или повредили по меньшей мере 353 объекта украинского культурного наследия.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

«Только за прошедшие несколько дней рашисты попали ракетой в недавно отреставрированный Дом культуры в Лозовой на Харьковщине, разрушили школу в Донецкой области, которую помогло восстановить правительство Японии, разрушили скит в честь иконы Божьей Матери всех скорбных Радость Святогорской лавры. К сожалению, фиксируем разрушения почти каждый день», – рассказывает министр.

По его словам, больше всего в результате атак россии с воздуха пострадала Харьковская область. Там зафиксировано 94 военных преступления против культурного наследия, 78 из которых – непосредственно в Харькове и его окрестностях.

Культурные объекты в других регионах Украины также ощутили на себе последствия «русского мира»:

- в Донецкой области зафиксировано 72 преступления против объектов культуры, из них 52 – в Мариуполе; - в Киевской области – 65 разрушенных или поврежденных объектов; - в Черниговской области – 37; - в Луганской области – 24; - на Сумщине – 26; - в Запорожской области – 8; - в Житомирской области – 6; - в Херсонской области – 5; - в Киеве – 5; - в Николаевской области – 4; - в Днепропетровской области – 3; - в Одесской области зафиксировано 2 преступления против культурного наследия; - во Львовской области – 1.

Как сообщил Александр Ткаченко, с начала войны в Украине россияне разрушили 21 памятник национального значения, 88 культурных объектов местного значения и 7 – только что обнаруженных объектов культурного наследия.

«Уже сейчас мы работаем с международными партнерами по плану восстановления нашего культурного наследия», – рассказал глава Минкульта.

При этом есть преступления россии против украинской культуры, совершенные намеренно, считает министр. К примеру, уничтожение музея Сковороды. Глава Минкульта убежден, что это сознательная идеологическая «акция» россии, ведь Сковородиновка находится вдали от других сел и объектов инфраструктуры.

Напомним, российская армия разграбит музеи Мариуполя и вывозит уникальные экспонаты искусств в Донецк.