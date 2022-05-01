В Беларуси начали хоронить военных, которые подписали контракты с российскими ЧВК и воевали против Украины, – разведка

В Беларуси хоронят военных национальных вооруженных силы, которые подписали контракты с российскими ЧВК и участвовали в войне против Украины.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В нескольких населенных пунктах Беларуси прошли похороны военных, которые вызвались заключить контракты с российскими ЧВК. В частности, траурные мероприятия по погибшему солдату-контрактнику прошли в городе Марьина горка Минской области (базируется 5-я отдельная бригада специального назначения). В Осиповичах Могилевской области (основывается 51-я смешанная артиллерийская группа) хоронили отставного офицера и бывшего солдата-контрактника.

В целом, участие в войне против Украины непопулярно среди белорусских военных. В воинских частях не проводится серьезная агитация или пропагандистские мероприятия. Впрочем, известно о случаях добровольного подписания контрактов с разными российскими ЧВК. Основной мотив для этого – деньги, которые обещают за участие в боевых действиях на украинской территории.

Но после ряда похорон и известий о «пропавших без вести» количество желающих испытать судьбу уменьшилось.

Напомним, что в приграничном с Украиной районе Беларуси создают отряды теробороны.